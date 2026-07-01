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Wimbledon: Sobolenková, Ostapenková a Osaková do tretieho kola
Ostapenková zmietla z kurtu chorvátsku súperku Antoniu Ružičovú po setoch 6:2 a 6:0.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 1. júla (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Nasadená jednotka zdolala v 2. kole Američanku McCartney Kesslerovú 6:1, 7:6 (9). V druhom dejstve otočila z 3:5 a odvrátila v ňom tri setbaly.
Jej ďalšou súperkou bude Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková, ktorá sa suverénne prebojovala medzi elitnú 32-ku. V stredajšom zápase zmietla z kurtu chorvátsku súperku Antoniu Ružičovú po setoch 6:2 a 6:0.
„V druhom sete to bola pravá bitka. Som veľmi šťastná, že som to v koncovke zvládla a nemuseli sme hrať tretí set. Bol to pre mňa veľmi dobrý test, Kesslerová ma poriadne preverila," uviedla štvornásobná grandslamová šampiónka v pozápasovom interview.
Ďalej ide bez problémov aj štrnásta nasadená Naomi Osaková z Japonska, ktorá si poradila s Ruskou Anastasiou Gasanovovou 6:3, 6:2. Austrálčanka ruského pôvodu Daria Kasatkinová zvíťazila nad Janice Tjenovou z Indonézie 6:7 (5), 6:1, 6:4.
Jej ďalšou súperkou bude Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková, ktorá sa suverénne prebojovala medzi elitnú 32-ku. V stredajšom zápase zmietla z kurtu chorvátsku súperku Antoniu Ružičovú po setoch 6:2 a 6:0.
„V druhom sete to bola pravá bitka. Som veľmi šťastná, že som to v koncovke zvládla a nemuseli sme hrať tretí set. Bol to pre mňa veľmi dobrý test, Kesslerová ma poriadne preverila," uviedla štvornásobná grandslamová šampiónka v pozápasovom interview.
Ďalej ide bez problémov aj štrnásta nasadená Naomi Osaková z Japonska, ktorá si poradila s Ruskou Anastasiou Gasanovovou 6:3, 6:2. Austrálčanka ruského pôvodu Daria Kasatkinová zvíťazila nad Janice Tjenovou z Indonézie 6:7 (5), 6:1, 6:4.
ženy - dvojhra - 2. kolo:
Arina Sobolenková (Biel.-1) - McCartney Kesslerová (USA) 6:1, 7:6 (9), Karolína Muchová (ČR-10) - Šuaj Čang (Čína) 6:3, 6:2, Daria Kasatkinová (Austr.) - Janice Tjenová (Indon.) 6:7 (5), 6:1, 6:4, Claire Liuová (USA) - Zeynep Sönmezová (Tur.) 7:5, 6:3, Jelena Ostapenková (Lot.) - Antonia Ružičová (Chor.) 6:2, 6:0, Mananchaya Sawangkaewová (Thaj.) - Alycia Parksová (USA) 7:5, 6:0, Naomi Osaková (Jap.-14) - Anastasia Gasanovová (Rus.) 6:3, 6:2
Arina Sobolenková (Biel.-1) - McCartney Kesslerová (USA) 6:1, 7:6 (9), Karolína Muchová (ČR-10) - Šuaj Čang (Čína) 6:3, 6:2, Daria Kasatkinová (Austr.) - Janice Tjenová (Indon.) 6:7 (5), 6:1, 6:4, Claire Liuová (USA) - Zeynep Sönmezová (Tur.) 7:5, 6:3, Jelena Ostapenková (Lot.) - Antonia Ružičová (Chor.) 6:2, 6:0, Mananchaya Sawangkaewová (Thaj.) - Alycia Parksová (USA) 7:5, 6:0, Naomi Osaková (Jap.-14) - Anastasia Gasanovová (Rus.) 6:3, 6:2