Wimbledon: Otec Alcaraza si nakrúcal tréning Djokoviča

Londýn 13. júla (TASR) - Otec španielskeho tenistu Carlosa Alcaraza si počas grandslamového turnaja vo Wimbledone údajne nakrúcal tréning Srba Novaka Djokoviča. Najvyššie nasadený hráč to nepriamo pripustil, no dodal, že by to nebolo nič nezvyčajné, keďže jeho otec je veľký fanúšik tenisu.



Dvadsaťročný Alcaraz sa premiérovo dostal do semifinále dvojhry v All England Clube, keď v stredajšom dueli dvoch mladíkov zdolal Dána Holgera Runeho 7:6 (3), 6:4, 6:4. Na pozápasovej tlačovej konferencii smerovali na neho aj otázky ohľadom jeho otca, ktorý si mal nakrúcať tréning synovho rivala. Podľa svetovej jednotky je to normálne, keďže otec nesleduje len jeho zápasy. "Môj otec prichádza do areálu okolo 11.00 h ráno a odchádza z neho o 22.00. Zaujíma ho každé stretnutie a každý tréning, bez ohľadu na to, kto práve trénuje," povedal Alcaraz podľa AFP.



Vlaňajšieho šampióna US Open čaká v boji o postup do finále tretí nasadený Rus Daniil Medvedev. V prípade svojho víťazstva a zároveň postupu Djokoviča sa obaja môžu stretnúť v boji o trofej. Alcaraz však odmietol tvrdenia, že by otcove videá mali pomôcť zdolať druhého nasadeného obhajcu titulu: "Nemyslím si to. Mám veľa videí Djokoviča z každého povrchu. Určite to teda nebude pre mňa žiadna výhoda."



Alcaraz sa chce sústrediť hlavne na najbližší duel, aj keď vie, že to proti Medvedevovi nebude ľahké: "Daniil hrá na tráve výborne. Má za sebou skvelý rok, no ja si idem semifinále užiť. Myslím si, že predvádzam dobré výkony a mám aj dostatok sebavedomia. Určite to bude zaujímavý zápas."