Wimbledon: Pegulová v prvom kole nestačila na Talianku Cocciarettovú

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Elisabetta Cocciarettová (Tal.) - Jessica Pegulová (USA-3) 6:2, 6:3, Jekaterina Alexandrovová (Rus.-18) - Priscilla Honová (Aust.) 6:2, 7:5, Suzan Lamensová (Hol.) - Iva Jovicová (USA) 6:1, 6:1, Daria Kasatkinová (Aust.-16) - Emiliana Arangová (Kol.) 7:5, 6:3, Irina-Camelia Beguová (Rum.) - Kaja Juvanová (Slov.) 7:6 (6), 1:6, 6:3, Veronika Erjavecová (Slov.) - Marta Kosťuková (Ukr.-26) 3:6, 6:3, 6:4, Clara Tausonová (Dán.) - Heather Watsonová (V.Brit.) 2:6, 6:4, 6:3, Katie Volynetsová (USA) - Tatjana Mariová (Nem.) 3:6, 7:6 (4), 6:1, Sin-jü Wang (Čína) - Karolína Muchová (ČR-14) 7:5, 6:2, Kateřina Siniaková (ČR) - Čchin-wen Čeng (Čína-5) 7:5, 4:6, 6:1, Zeynep Sönmezová (Tur.) - Jaqueline Cristianová (Rum.) 7:6 (3), 6:3, Ľudmila Samsonovová (Rus.-19) - Maya Jointová (Aust.) 6:3, 6:2, Anna Kalinská (Rus.) - Nina Stojanovičová (Srb.) 6:3, 7:6 (4), Barbora Krejčíková (ČR-17) - Alexandra Ealaová (Fil.) 3:6, 6:2, 6:1, Iga Swiateková (Poľ.-8) - Polina Kudermetovová (Rus.) 7:5, 6:1, Lucia Bronzettiová (Tal.) - Jil Teichmannová (Švaj.) 6:4, 7:5, Caty McNallyová (USA) - Jodie Burrageová (V.Brit.) 6:3, 6:1, Maria Sakkariová (Gréc.) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:4, 6:4, Danielle Collinsová (USA) - Camila Osoriová (Kol.) 6:3, 6:2, Mirra Andrejevová (Rus.-7) - Mayar Sherifová (Egypt) 6:3, 6:3

Londýn 1. júla (TASR) - Americká tenistka Jessica Pegulová skončila v pozícii nasadenej trojky už v prvom kole grandslamového turnaja vo Wimbledone. Nad jej sily bola nenasadená Talianka Elisabetta Cocciarettová, s ktorou prehrala hladko v dvoch setoch 2:6, 3:6.Pegulová patrila do širšieho okruhu favoritiek na celkový triumf, v generálke na Wimbledon dokázala aktuálne tretia hráčka rebríčka WTA vyhrať turnaj v nemeckom Bad Homburgu. „Splnil sa mi sen zahrať si na Wimbledone. Hrala som proti neuveriteľnej hráčke, ktorá je skvelým príkladom pre nás všetkých. Neuveriteľný zápas, ďakujem za podporu, bez svojho tímu by som tu dnes nebola,“ prezradila Cocciarettová v televíznom rozhovore po výhre.Z nasadených hráčok postúpili do druhého kola Ruska Jekaterina Alexandrovová a tiež Austrálčanka Daria Kasatkinová. Slovinke Veronike Erjavecovej sa podarilo na úvod vyradiť Ukrajinku Martu Kosťukovú, ktorá na turnaji figurovala ako nasadená 26-tka v troch setoch 3:6, 6:3 a 6:4. Prvý krok na turnaji zvládli aj Poľka Iga Swiateková a Ruska Andrejevová. „Je tu iná tráva ako na tréningových kurtoch, takže bolo potrebné adaptovať sa. Som rada, že v druhom sete to išlo a bolo to už ľahšie,“ uviedla Swiateková po výhre nad Ruskou Polinou Kudermetovovou 7:5 a 6:1.Už v prvom kole vypadla nasadená 14-tka Češka Karolína Muchová po prehre s Číňankou Sin-jü Wang 5:7 a 2:6. Oveľa viac sa darilo jej krajanke Kateřine Siniakovej, ktorá zdolala šiestu hráčku svetového rebríčka WTA Čchin-wen Čeng 7:5, 4:6, 6:1. Úspešné odštartovala z Češiek účinkovanie aj minuloročná víťazka turnaja, Barbora Krejčíková zvíťazila nad Filipínkou Alexandrou Ealaovovou 3:6, 6:2, 6:1. „Alex si zaslúži pochvalu za prvý set, je súčasťou ďalšej generácie tenistiek. Pred šiestimi mesiacmi ma bolel chrbát a nevedela som, akým smerom sa bude uberať moja kariéra. Som nesmierne šťastná, že tu môžem hrať. Užívala som si pred nástupom, keď som sa mohla pozrieť na trofej a tešila som sa na tento deň,“ vyjadrila sa Krejčíková po výhre v prvom kole.