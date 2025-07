Wimbledon: Pohánková postúpila do finále dvojhry junioriek

juniorky - dvojhra - semifinále:



Mia POHÁNKOVÁ (SR) - Vendula Valdmannová (ČR) 6:4, 6:0

Londýn 11. júla (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do finále dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V semifinále zvíťazila nad Češkou Vendulou Valdmannovou 6:4, 6:0 a dosiahla životný úspech. V dueli o titul nastúpi v sobotu proti lepšej zo súboja medzi šiestou nasadenou Američankou Juliete Parejovou a Britkou Mingge Xuovou. Pohánková má na tráve All England Clubu šancu nadviazať na vlaňajší triumf ďalšej talentovanej Slovenky Renáty Jamrichovej.Proti Valdmannovej za stavu 1:1 stratila podanie, no hneď vzápätí kontrovala rebrejkom a v koncovke setu slávila úspech, keď v desiatom geme Češku opäť brejkla. Zverenka trénera Róberta Gašparetza rovnako ako vo štvrťfinálovom dueli proti najvyššie nasadenej Austrálčanke Emerson Jonesovej kvalitne servovala. V druhom dejstve si po dvoch brejkoch vybudovala náskok 4:0 a súperke napokon uštedrila „kanára". Vo Wimbledone si vylepšila svoje grandslamové maximum z tohtoročného Australian Open.Pohánková sa môže stať štvrtou slovenskou šampiónkou v juniorskom singli na niektorom z podujatí veľkej štvorky v ére samostatnosti. Jamrichová má v zbierke dve trofeje, keď vlani triumfovala aj na Australian Open. V roku 2015 vyhrala v Melbourne Tereza Mihalíková, Kristína Kučová v roku 2007 nenašla premožiteľku na US Open. Medzi juniormi Martin Kližan v júni 2006 triumfoval na Roland Garros.Pohánkovej úspech vysoko vyzdvihol Igor Moška, generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu." uviedol pre TASR Moška.Aj prezident Slovenského tenisového zväzu Miloslav Mečíř má z Pohánkovej výsledkov veľkú radosť.povedal pre oficiálnu webovú stránku STZ.