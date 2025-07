Wimbledon: Pohánková vyhrala a získala titul vo dvojhre junioriek

juniorky - dvojhra - finále:



Mia POHÁNKOVÁ (SR) - Julieta Parejová (USA-6) 6:3, 6:1

Londýn 12. júla (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková triumfovala vo dvojhre junioriek na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V sobotňajšom finále zvíťazila nad nasadenou šestkou Američankou Juliete Parejovou 6:3, 6:1 a dosiahla životný úspech. Pohánková získala prvý titul z podujatí veľkej štvorky a na tráve All England Clubu nadviazala na vlaňajší triumf krajanky Renáty Jamrichovej.Zverenka trénera Róberta Gašparetza sa stala štvrtou slovenskou šampiónkou v grandslamovom juniorskom singli v ére samostatnosti. Napodobnila Jamrichovú, ktorá má v zbierke dve trofeje, triumfovala vlani aj na Australian Open. Jeden titul majú na konte Tereza Mihalíková (Australian Open 2015), Kristína Kučová (US Open 2007). Medzi juniormi vyhral Martin Kližan v roku 2006 na Roland Garros.Pohánkovej nevyšiel úvod finálového zápasu, keď v treťom geme stratila servis a Parejová brejk potvrdila. Mladá Slovenka však potom zlepšila svoj výkon. Získala päť hier za sebou, dvakrát prelomila podanie Američanky a v deviatom geme využila hneď prvý setbal. Druhé dejstvo už bolo jasne v réžii Pohánkovej. Rýchlo si vytvorila náskok 3:0. Vo štvrtom geme síce prišla o servis, no odpovedala ziskom ďalších troch hier. V siedmej využila hneď prvý mečbal. Slovenka v priebehu celého turnaja stratila len jeden set, v osemfinále ho proti nej získala Nauhany Vitoria Leme Da Silvová z Brazílie.Pohánkovej úspech vysoko vyzdvihol Igor Moška, generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu: „" uviedol pre TASR Moška.