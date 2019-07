WIMBLEDON: Filip Polášek dosiahol životný úspech, je už semifinále

Muži - štvorhra - osemfinále:



Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (Chor./SR) - Wesley Koolhof, Marcus Daniell (Hol./N.Zél.) 6:2, 7:6 (1), 6:3

Wimbledon 9. júla (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek dosiahol na grandslamovom turnaji vo Wimbledone životný úspech. Spolu s Chorvátom Ivanom Dodigom sa prebojovali už do semifinále štvorhry, keď v utorok vo štvrťfinále zdolali holandsko-novozélandský pár Wesley Koolhof, Marcus Daniell 6:2, 7:6 (1) a 6:3.Slovenský daviscupový reprezentant spolu so svojim spoluhráčom výborne returnovali, štyrikrát zobrali súperom podanie. K triumfu im dopomohli aj zdravotné problémy Marcusa Daniella, ktorého pre problémy so slabinami niekoľkokrát ošetrovali.Slovensko malo naposledy zastúpenie medzi elitnou osmičkou v mužskom wimbledonskom debli v roku 2005, keď do štvrťfinále postúpil tandem Dominik Hrbatý, Michal Mertiňák. Polášek, ktorý sa vlani po piatich rokoch vrátil do tenisového profikolotoča, sa v onlajn vydaní svetového deblového rebríčka posunie na 42. miesto.S Dodigom, wimbledonským finalistom z roku 2013, majú na tráve All England Clubu už istú spoločnú prémiu 135.000 libier. V dueli o postup do finále narazia na víťazov večerného duelu (18.05 SELČ) Marcelo Melo (Br.), Lukasz Kubot (Poľ.) - Nicolas Mahut, Edouard Roger-Vasselin (obaja Fr.).Z postupu Poláška do wimbledonského deblového semifinále mal veľkú radosť generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška.povedal pre TASR Moška.