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Wimbledon: Sestry Williamsové dostali voľnú kartu, zahrajú si štvorhru

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Na snímke Serena Williamsová. Foto: TASR/AP

Sestry Williamsové sú šesťnásobnými víťazkami štvorhry vo Wimbledone, pričom svoj posledný titul získali pri poslednej spoločnej účasti pred desiatimi rokmi.

Autor TASR
Londýn 16. júna (TASR) - Americké sesterské duo tenistiek Serena a Venus Williamsové sa spoločne vrátia na kurty Wimbledonu. Organizátori im udelili voľnú kartu na účasť v ženskej štvorhre. Ani jedna zo sestier nie je na zozname držiteliek voľných kariet v dvojhre, hoci jedno miesto ešte vedenie turnaja udelí.

Štyridsaťštyriročná Serena pred štyrmi rokmi na US Open odohrala zápas, o ktorom mnohí predpokladali, že bude posledným v jej kariére. Minulý týždeň však zažila návrat na kurty a spoločne s Kanaďankou Victoriou Mbokovou vyhrala duel prvého kola na turnaji v Queen's Clube. Jej partnerka sa však zranila vo dvojhre a ich cesta na podujatí sa aj preto skončila. Víťazka 23 grandslamových titulov vo dvojhre Williamsová nastúpila vo štvrtok od 16.00 h aj na Berlin Open v Nemecku vo štvorhre spoločne s Češkou Karolínou Muchovou.

Sestry Williamsové sú šesťnásobnými víťazkami štvorhry vo Wimbledone, pričom svoj posledný titul získali pri poslednej spoločnej účasti pred desiatimi rokmi. Na rovnakom turnaji Serena získala aj titul vo dvojhre. Staršia sestra Venus prehrala v tejto sezóne všetkých sedem zápasov dvojhry, ale v apríli vyhrala duel vo štvorhre po boku Britky Katie Boulterovej na Madrid Open. Hlavná súťaž Wimbledonu sa začína v pondelok 29. júna. Pripomenula agentúra AP.
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