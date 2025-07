Wimbledon: „Sinner zosadil z trónu Alcaraza“ - ohlasy médií

atptour.com: „Päť týždňov po sklamaní na Roland Garros otočil Jannik Sinner v nedeľu scenár na Wimbledone, aby to vrátil Carlosovi Alcarazovi.“



bbc.com: „Svetová jednotka Jannik Sinner vyhral prvýkrát Wimbledon, keď zdolal Carlosa Alcaraza v ďalšom vysokokvalitnom grandslamovom finále medzi dominantnými hráčmi mužskej hry.“



skysports.com: „Jannik Sinner zosadil v All England Clube z trónu Carlosa Alcaraza k zisku titulu a ukončil jeho nádeje na tretí Wimbledon za sebou.“



iDnes.cz: „Alcaraz wimbledonský hetrik nezavŕšil, Sinner bol vo finále jednoznačne lepší. Prvýkrát v kariére ovládol najslávnejší tenisový turnaj.“



The Athletic: „Jednotka zdolala dvojku v tesnom zápase, ktoré rozhodli dva úžasné setbaly. Alcarazove veci na tráve nefungovali, Sinner ukázal stálosť aj pri druhom podaní.“



L'Equipe: „Alcaraz vo Wimbledone nedosiahol na tretí titul. Španiela zdolal Jannik Sinner, ktorý vyhral svoj prvý grandslamový turnaj na tráve a ešte viac si upevnil post svetovej jednotky.“



La Gazzetta dello Sport: „Sinner kráľom Wimbledonu! Super Jannik zdolal Alcaraza a zapísal sa do histórie.“



Corriere dello Sport: „Sinner sa zaradil medzi legendy, Alcaraza zdolal v štyroch setoch.“



Marca: „Brilantný Sinner vytrhol Alcaraza z wimbledonského trónu. Jeho vláda skončila skôr, ako sa potvrdil vznik novej rivality vo svetovom tenise.“



AS: „Talian vracia Alcarazovi víťazstvo v Paríži a zmenšuje stratu v súboji o počet grandslamových triumfov.“



Londýn 14. júla (TASR) - Ohlasy svetových médií na triumf talianskeho tenistu Jannika Sinnera na grandslamovom turnaji vo Wimbledone: