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Wimbledon: Sloboda postúpil do osemfinále juniorskej štvorhry
Ich ďalšími súpermi budú Američania Ryan Cozad a Gavin Goode.
Autor TASR
Londýn 6. júla (TASR) - Slovenský tenista Leon Sloboda spoločne s Talianom Raffaelem Ciurnellim postúpili do osemfinále juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole zvíťazili nad španielsko-slovinskou dvojicou Eudald Gonzalez, Svit Suljič 7:6 (4), 6:7 (3) a 10:8. Ich ďalšími súpermi budú Američania Ryan Cozad a Gavin Goode.
Sedemnásťročný Sloboda už na londýnskej tráve ukončil svoje účinkovanie v juniorskej dvojhre, keď v 1. kole nestačil na ôsmeho nasadeného Zangara Nurlanulyho z Kazachstanu a podľahol mu 6:3, 6:7 (3), 6:7 (2).
Sedemnásťročný Sloboda už na londýnskej tráve ukončil svoje účinkovanie v juniorskej dvojhre, keď v 1. kole nestačil na ôsmeho nasadeného Zangara Nurlanulyho z Kazachstanu a podľahol mu 6:3, 6:7 (3), 6:7 (2).