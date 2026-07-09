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Wimbledon: Sloboda sa prebojoval do semifinále juniorskej štvorhry
Triumfovali nad ôsmou nasadenou dvojicou Mathys Domenc, Daniel Jade z Francúzska 4:6, 6:3 a 10:5.
Autor TASR
Londýn 9. júla (TASR) - Slovenský tenista Leon Sloboda spoločne s Talianom Raffaelem Ciurnellim postúpili do semifinále juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom stretnutí triumfovali nad ôsmou nasadenou dvojicou Mathys Domenc, Daniel Jade z Francúzska 4:6, 6:3 a 10:5. V boji o finále narazia na americký pár a dvojky „pavúka“ Michaela Antoniusa s Andrewom Johnsonom.
juniori - štvorhra - štvrťfinále:
Leon SLOBODA, Raffaele Ciurnelli (SR/Tal.) - Mathys Domenc, Daniel Jade (obaja Fr.) 4:6, 6:3, 10:5
Leon SLOBODA, Raffaele Ciurnelli (SR/Tal.) - Mathys Domenc, Daniel Jade (obaja Fr.) 4:6, 6:3, 10:5