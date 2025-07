Wimbledon: Sobolenková nastúpi v semifinále proti Anisimovovej

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Amanda Anisimovová (USA-13) - Anastasia Pavľučenkovová (Rus.) 6:1, 7:6 (9), Arina Sobolenková (Biel.-1) - Laura Siegemundová (Nem.) 4:6, 6:2, 6:4

Londýn 8. júla (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa stala prvou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Svetová i nasadená jednotka zdolala vo štvrťfinále 37-ročnú Nemku Lauru Siegemundovú 4:6, 6:2, 6:4. Na tráve All England Clubu vyrovnala svoje singlové maximum z rokov 2023 a 2021. Sobolenkovou semifinálovou súperkou bude trinásta nasadená Američanka Amanda Anisimovová, ktorá si poradila s Ruskou Anastasiou Pavľučenkovovou 6:1, 7:6 (9). V tajbrejku druhého dejstva odvrátila päť setbalov.Siegemundovej skvele vyšiel úvod zápasu so Sobolenkovou, keď dvakrát prelomila podanie Bielorusky a postupne si vybudovala náskok 5:2. Sobolenková ešte znížila na 4:5, no záver setu patril Nemke. V druhom dejstve dvojnásobná šampiónka Australian Open obmedzila počet nevynútených chýb, od stavu 2:2 získala štyri gemy za sebou a vynútila si rozhodujúce dejstvo. V ňom prehrávala Sobolenková 1:3, no od stavu 3:4 získala tri gemy v sérii a vydrela postup medzi elitné kvarteto.Sobolenková zložila kompliment súperke, ktorá vo Wimbledone vyrovnala svoje grandslamové maximum vo dvojhre z Roland Garros 2020. V tej istej sezóne Siegemundová vyhrala štvorhru na US Open.," uviedla Sobolenková pre akreditované médiá. Anisimovová vďaka postupu do semifinále vyrovnala svoje grandslamové maximum z Roland Garros 2019.