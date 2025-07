Wimbledon: Swiateková premiérovo postúpila do semifinále dvojhry

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Iga Swiateková (Poľ.-8) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-19) 6:2, 7:5



Londýn 9. júla (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková prvýkrát v kariére postúpila do semifinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Nasadená osmička si vo štvrťfinále poradila s devätnástkou „pavúka“ Ľudmilou Samsonovovou z Ruska v dvoch setoch 6:2, 7:5. Jej semifinálovou súperkou bude víťazka duelu medzi Švajčiarkou so slovenskými koreňmi Belindou Benčičovou a siedmou nasadenou Ruskou Mirrou Andrejevovou.Swiateková v úvode dominovala, v prvom sete dvakrát prelomila súperkino podanie a získala ho pomerom 6:2. V tom druhom si po sérii siedmich víťazných gemov vybudovala vedenie 3:0. Bývalá svetová jednotka potom nechala Samsonovovú vrátiť sa do hry a umožnila jej vyrovnať na 4:4 i 5:5. Koncovku však zvládla, v dvanástom geme brejkla súperku, keď premenila svoj druhý mečbal. Postupom medzi najlepšiu štvorku vylepšila svoje doterajšie londýnske maximum, ktorým bola štvrťfinálová účasť v roku 2023.uviedla Swiateková v prvom interview na kurte.