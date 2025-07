Wimbledon: Swiateková prvýkrát víťazkou ženskej dvojhry

ženy - dvojhra - finále:



Iga Swiateková (Poľ.-8) - Amanda Anisimovová (USA-13) 6:0, 6:0

Londýn 12. júla (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala prvýkrát v kariére víťazkou ženskej wimbledonskej dvojhry. Turnajová osmička deklasovala vo finále na tráve All England Clubu nasadenú trinástku Američanku Amandu Anisimovovú 6:0, 6:0. Swiateková získala šiesty singlový grandslamový titul, štyrikrát triumfovala na Roland Garros a raz sa tešila aj na US Open.Swiateková potvrdila stopercentnú bilanciu vo finálových dueloch na podujatiach veľkej štvorky, keď zvládla aj šiesty zápas o titul. Poľka vďaka sobotňajšiemu triumfu zinkasuje prémiu 3 milióny libier (približne 3,5 milióna eur) pred zdanením. Do rebríčka WTA jej pribudne 2000 bodov a v jeho pondelňajšom vydaní jej bude patriť tretie miesto. Na listinu víťaziek vo wimbledonskom singli pribudlo po ôsmy raz za sebou nové meno. Naposledy dokázala obhájiť titul Američanka Serena Williamsová (2015, 2016).Swiateková sa stala prvou Poľkou, ktorá získala wimbledonský titul v Open ére (od roku 1968). V roku 2012 Agnieszka Radwanská nestačila vo finále na Serenu Williamsovú. Zároveň zaznamenala jubilejné 100. singlové víťazstvo na grandslamových turnajoch (zo 120 zápasov). Po siedmich rokoch na tráve All England Clubu opäť nad hlavu zdvihla víťaznú trofej, vtedy uspela ešte ako juniorka. Dvadsaťštyriročná Poľka dosiahla premiérový titul na tráve v kariére a prvý na akejkoľvek úrovni od minuloročného Roland Garros.Anisimovová napriek finálovej prehre dosiahla na Wimbledone životný úspech. Dvadsaťtriročná hráčka sa stala prvou Američankou vo finále najprestížnejšieho tenisového podujatia na tráve od roku 2019, keď sa tam dostala Serena Williamsová. Napriek sobotňajšiemu neúspechu bude v pondelok prvýkrát v elitnej svetovej desiatke, poskočí z 12. na 7. miesto.Swiatekovej skvele vyšiel úvod duelu, keď hneď v prvom geme brejkla súperku a potvrdila to pri vlastnom servise. Na Američanke bolo vidno, že hrá prvé grandslamové finále a robila veľa nevynútených chýb. Poľská favoritka to dokázala využiť, vyhrala aj ďalšie štyri hry a uštedrila súperke za 25 minút „“.Aj úvod druhého dejstva patril Swiatekovej, ktorá identicky zobrala podanie Anisimovovej. Američanka stále veľa kazila, mala štvornásobne viac nevynútených chýb ako súperka a rýchlo nabrala manko 0:3. Bývalá svetová jednotka kraľovala na kurte a Anisimovová neuspela ani v jedenástom geme duelu. Poľka šancu získať prvý wimbledonský titul už z rúk nepustila a v dvanástej hre využila druhý mečbal. Duel trval len 57 minút a bolo to najsuverénnejšie finále v histórii turnaja. Nikdy sa nestalo, že v boji o titul zdolaná tenistka nezískala ani gem.Swiateková tak v prvom vzájomnom stretnutí na okruhu suverénne zdolala Anisimovovú. Obe sa už raz stretli v juniorskom veku a aj tam Swiateková zdolala Anisimovovú. Bolo to v roku 2016 v juniorskom Fed Cupe (v súčasnosti juniorský Pohár Billie-Jean Kingovej).