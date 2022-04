Wimbledon údajne zakáže štart ruských a bieloruských hráčov

Londýn 20. apríla (TASR) - Organizátori grandslamového Wimbledonu by mali podľa viacerých médií zakázať štart ruským a bieloruským tenistom na tohtoročnej edícii turnaja v reakcii na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu, ktorú podporuje Bielorusko. V stredu o tom informoval New York Times či britský The Times.



Ak by sa tak stalo, Wimbledon by bol prvý tenisový turnaj, ktorý by neumožnil štartovať individuálnym ruským a bieloruským hráčom. New York Times informuje, že zákaz mal potvrdiť vysokopostavený medzinárodný tenisový funkcionár, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, keďže nemôže informovať za organizátorov podujatia z All England Clubu.



O prestížne podujatie tak môžu prísť okrem iných druhý hráč svetového rebríčka Daniil Medvedev, ôsmy Andrej Rubľov, štvorka rebríčka WTA Arina Sobolenková z Bieloruska, pätnástka Anastasia Pavľučenkovová či osemnástka Victoria Azarenková. Tohtoročný grandslamový turnaj sa odohrá od 27. júna do nedele 10. júla.



Tenisoví organizátori krátko po začiatku vojny zakázali účasť Rusku a Bielorusku na Davisovom pohári a Pohári Billie-Jean Kingovej. Medzinárodná tenisová federácia (ITF) zároveň pozastavila členstvo Ruskej a Bieloruskej tenisovej federácii. Ruskí a bieloruskí hráči však mohli štartovať individuálne na turnajoch ATP a WTA pod neutrálnou vlajkou.



Podľa The Times sa vedenie Wimbledonu po takmer dvojmesačných debatách rozhodlo pre zákaz účasti ruských a bieloruských tenistov, než by malo urobiť kompromisné riešenie navrhované britskou vládou. Podľa neho by mali hráči podpísať vyhlásenie, že nebudú robiť komentáre na podporu ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa organizátorov turnaja by však podpis takéhoto vyhlásenia mohol mať negatívny vplyv na rodiny hráčov.



Ako informuje agentúra AFP, zákaz by mohol platiť pre všetky trávnaté turnaje v lete v Británii, keďže predstavitelia Lawn Tennis Association (LTA) minulý týždeň vyhlásili, že budú nasledovať príklad Wimbledonu.



Niektorí tenisti z oboch krajín sa už k invázii vyjadrili. Rubľov napísal na kameru po zápase v Dubaji "žiadnu vojnu prosím", Medvedev uviedol, že "chce mier na celom svete". Bieloruska Azarenková, bývalá svetová jednotka a dvojnásobná grandslamová víťazka sa voči vojne vymedzila ostrejšie. "Je srdcervúce vidieť koľko nevinných ľudí zasiahlo a stále zasahuje takéto násilie. Vždy som vnímala ukrajinských a bieloruských ľudí ako priateľov, ktorí sa vzájomne podporujú," povedala ešte v marci.



Na správy o vylúčení zareagoval kriticky hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovala agentúra AFP: "Znovu urobili zo športovcov rukojemníkov politických predsudkov a politických intríg. Je to neprijateľné. Keď vezmeme do úvahy, že Rusko je veľmi silná tenisová krajina, naši športovci sú na čele svetových rebríčkov, tak ich odstránením utrpí samotná súťaž."