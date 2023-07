Wimbledon: Vondroušová bude vo finále ženskej dvojhry proti Jabeurovej

Jabeurová druhou finalistkou, Swiateková zostane jednotkou

ženy - dvojhra - semifinále:



Markéta Vondroušová (ČR) - Jelina Svitolinová (Ukr.) 6:3, 6:3

Ons Jabeurová (Tun.-6) - Arina Sobolenková (Biel.-2) 6:7 (5), 6:4, 6:3

Londýn 13. júla (TASR) - Česká tenistka Markéta Vondroušová sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V semifinále zdolala Ukrajinku Jelinu Svitolinovú 6:3, 6:3. V sobotu zabojuje o premiérový grandslamový titul proti víťazke duelu medzi Bieloruskou Arinou Sobolenkovou a Tunisankou Ons Jabeurovou.Vondroušová za stavu 2:2 čistou hrou prelomila Svitolinovej podanie. Ukrajinka síce hneď vzápätí kontrovala rebrejkom, no v siedmom geme opäť stratila servis. Češka už výhodu brejku pretavila v zisk prvého setu. Vondroušovej taktika bola hrať čo najviac loptičiek do Svitolinovej bekhendu, ktorý je jej slabším úderom.Česká ľaváčka pôsobila na dvorci pokojne a uvoľnene, bola trpezlivá v dlhších výmenách od základnej čiary. V druhom dejstve odskočila Svitolinovej na 4:0. Ukrajinka síce v ďalších minútach znížila na 3:4, no Vondroušová už dotiahla stretnutie do úspešného konca. V deviatom geme premenila prvý mečbal a vyrovnala vzájomnú bilanciu s Ukrajinkou na 3:3.V sobotu si na wimbledonskom centri zahrá druhé grandslamové finále, v roku 2019 prehrala v zápase o cennú trofej na Roland Garros s Austrálčankou Ashleigh Bartyovou. Svitolinová štartujúca s voľnou kartou na tráve All England vyrovnala svoje maximum z roku 2019, keď bola v semifinále aj na US Open.Vondroušová po postupe do wimbledonského finále ťažko hľadala slová.uviedla Češka v pozápasovom interview.Tuniská tenistka Ons Jabeurová bude v sobotu súperkou Češky Markéty Vondroušovej vo finále dvojhry na grandslamovom Wimbledone. V semifinále v pozícii turnajovej šestky zdolala druhú nasadenú Bielorusku Arinu Sobolenkovú 6:7 (5), 6:4, 6:3. Poľka Iga Swiateková tak zostane aj po skončení Wimbledonu svetovou jednotkou.V prípade semifinálového triumfu by Sobolenková v pondelok prvýkrát zasadla na ženský tenisový trón. Jabeurová postúpila do svojho tretieho grandslamového finále, v predchádzajúcich dvoch ťahala za kratší koniec. Vlani vo Wimbledone podľahla v zápase o titul Kazaške Jelene Rybakinovej, na US Open nestačila v rozhodujúcom súboji na Swiatekovú.Jabeurová mala v prvom sete zápasu so Sobolenkovou tri brejkbaly. Ani jeden však nevyužila a tak rozhodnutie padlo v tajbrejku. V ňom viedla Tunisanka 4:2, no Sobolenková následne otočila na 6:4 a premenila druhý setbal. V druhom dejstve viedla Bieloruska 4:2, no Jabeurová nezložila zbrane, získala štyri gemy za sebou a vynútila si tretí set. Afričanka bola na koni, vďaka brejku v šiestej hre odskočila Sobolenkovej na 5:2 a zápas už dotiahla do úspešného konca. V deviatom geme premenila piaty mečbal.," uviedla Jabeurová v pozápasovom interview.