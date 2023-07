Wimbledon: Vondroušovej pomohol k postupu telefonát s manželom

Londýn 12. júla (TASR) - Česká tenistka Markéta Vondroušová postúpila vo Wimbledone už do semifinále dvojhry, čo pred turnajom vôbec neočakávala. K víťazstvu nad štvrtou nasadenou Američankou Jessicou Pegulovou 6:4, 2:6, 6:4 je pomohol telefonát s jej manželom Štěpánom Šimom.



Dvadsaťštyriročná finalistka Roland Garros z roku 2019 pritom prehrávala v rozhodujúcom treťom sete 1:4 a jej súperka mala šancu na brejk. Od tohto okamihu sa však priebeh zmenil a Češka, ktorá sa v All England Clube dostala doteraz najďalej do druhého kola, má šancu na finále.



Vondroušovej pomohla v treťom sete pauza, keď organizátori zápas prerušili pre dážď na viac ako 20 minút a zatiahli strechu nad kurtom číslo 1. "Nikde som nevidela trénera, tak som bola sama v šatni. Preto som sa rozprávala s manželom cez telefón. Povedal mi nech skúsim ešte zabojovať, pretože hrám dobrý zápas. Myslím si, že mi prestávka pomohla. Po mečbale som tomu nemohla uveriť. Jednoducho som nedokázala udržať slzy," povedala Češka podľa agentúry PDA.



Manžel však Vondroušovú nepríde podporiť na tento duel. "Bude pracovať a stará sa aj o našu mačku. Povedal mi však, že ak postúpim, tak sa situácia môže zmeniť. Nikdy som si nemyslela, že by som tu mohla hrať tak dobre, pretože sa mi na tráve predtým nedarilo. Každý zápas je tu neuveriteľne náročný. Uvidíme, čo sa stane ďalej."



V zápase o finále nastúpi proti Jeline Svitolinovej. Ukrajinka zdolala vo štvrťfinále svetovú i nasadenú jednotku Poľku Igu Swiatekovú.