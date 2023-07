Wimbledon zvýšil bezpečnosť pre obavy z klimatických protestov

Londýn 3. júla 2023 (TASR) - Vedenie All England Clubu sprísnilo bezpečnostné opatrenia pre obavy z klimatických protestov počas grandslamového tenisového turnaja vo Wimbledone. Aktiviti by mohli podľa organizátorov narušiť zápasy, podobne ako na iných športových podujatiach.



Traja demonštranti zo skupiny Just Stop Oil minulý týždeň narušili kriketový zápas medzi Anglickom a Austráliou. Ich cieľom je, aby vláda ukončila nový prieskum ložísk ropy a zemného plynu. Podobné demonštrácie sa konali aj počas nedávnych MS v snookeri, keď aktivisti vysypali na stôl oranžový prášok. Zamerali sa aj na zápasy Premier League.



Výkonná riaditeľka All England Clubu Sally Boltonová v pondelok pred začiatkom turnaja uviedla, že Wimbledon posilnil svoje bezpečnostné opatrenia v súlade s aktuálnym stavom hrozieb: "Samozrejme, že sme zohľadnili to, čo sme videli inde, takže bezpečnosť bola zvýšená na rôznych miestach v areáli," povedala podľa agentúry AFP Boltonová, ktorá zdôraznila, že grandslam na tráve sa zaviazal byť, čo najviac ekologický: "Naozaj chceme apelovať na divákov, aby rešpektovali skutočnosť, že ostatní si chcú pokojne pozrieť tenis."



Boltonová sa počas tlačovej besedy venovala aj otázke návratu ruských a bieloruských hráčov do Wimbledonu a uviedla, že to bolo ťažké rozhodnutie. "Myslíme si, že je to správne rozhodnutie. Všetci títo športovci budú súťažiť ako neutrálni a podpísali aj vyhlásenie. Žiadny z našich vysielaných záberov nepôjde do Ruska alebo Bieloruska," dodala. Ruské a bieloruské vlajky sú v All England Clube zakázané.