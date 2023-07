Wimbledon:Jamrichová spokojná so semifinále: Boli to úžasné tri týždne

Bratislava 18. júla (TASR) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová hodnotí účasť v semifinále juniorskej dvojhry i štvorhry na grandslamovom Wimbledone veľmi pozitívne. Vďaka tomu sa v rebríčku ITF v singli posunula z piateho na tretie miesto.



Vo dvojhre nestačila na druhú nasadenú Američanku Clervie Ngounoueovú 0:6, 3:6, ktorá nakoniec získala titul. Účasť v semifinále bol však pre Jamrichovú najlepší singlový výsledok na turnajoch veľkej štvorky. "Úprimne, po semifinále sa mi to ťažko hodnotí, keďže som ešte trocha sklamaná. Boli to však úžasné tri týždne v Londýne, kde som ukázala svoju kvalitu. Pomohla mi už exhibícia počas prípravy a aj turnaj v Roehamptone. Doma som síce na tráve netrénovala, ale dokázala som sa veľmi rýchlo adaptovať na tento povrch a neprekážali mi ani dlhé výmeny," povedala Jamrichová na tlačovej konferencii po návrate.



Slovenka dokázala pred Wimbledonom vyhrať na významnom turnaji ITF J300 v britskom Roehamptone, čo pripísal tréner Ján Matúš dobrému tréningu: "Venovali sme sa kondičnej príprave, čo na turnaji dokázala. Renátke pomohla exhibicia a do Roehamptonu sme išli dobre naladení. Najviac by som vyzdvihol, že dobre podávala, prehrala si len dva gemy na servise. Jej ľavácke podanie je veľkou výhodou. V semifinále už nebola v najlepšej forme, no dobre sa s tým popasovala a odohrala veľmi dobrý turnaj."



Vo štvorhre potvrdila formu s Taliankou Federicou Urgesiovou. Po víťazstve na januárovom Australian Open s ňou dosiahla semifinále na Roland Garros a na tráve All England Clubu. Ako nasadené dvojky prehrali s českým párom Alena Kováčková, Laura Samsonová 2:6, 4:6. "Štvorhu beriem viac odľahčene. Dvojhra pre mňa znamená viac a myslím si, že som sa od Melbourne posunula tenisovo aj mentálne. Svedčí o tom aj odvrátenie dvoch mečbalov v druhom kole," dodala Jamrichová.



Výsledky 16-ročnej slovenskej talentovanej tenistky vníma veľmi pozitívne aj prezident Slovenského tenisového zväzu Miloslav Mečíř: "Chcem jej pogratulovať a stále je vidieť, že má v sebe veľa emócií. Teší nás jej úspech, pretože to nie je každý rok a mali by sme si to vážiť. Má pred sebou ešte veľa práce, no myslím si, že je na dobrej ceste."