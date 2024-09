Wimmer po prvom góle za Slovan: Vymenil by som ho za body

Glasgow 18. septembra (TASR) - Futbalistom Slovana Bratislava nevyšiel vstup do Ligy majstrov, keď si z pôdy glasgowského Celticu odniesli vysokú prehru 1:5. Ich premiérový gól v hlavnej fáze najprestížnejšej súťaže strelil Kevin Wimmer, no aj keď bol jeho vôbec prvý v "belasom drese", radšej by ho vymenil za lepší výsledok.



"Samozrejme, že som rád, že som skóroval, navyše v Lige majstrov a bol to môj vôbec prvý gól za Slovan. Ale radšej by som zobral ten jeden alebo tri body," povedal po nevydarenom zápase. Tridsaťjedenročný rakúsky zadák, ktorý nehral na svojom tradičnom mieste v strede obrany, ale na ľavom kraji, sa presadil v 60. minúte po ojedinelej útočnej akcii Slovana.



Po zlom odkope Liama Scalesa vo vlastnej šestnástke letela lopta vysoko nad, Marko Tolič ju šikovne spracoval a stiahol pre Wimmera a ten vonkajším priehlavkom trafil ponad Kaspera Schmeichela do horného rohu bránky a znížil na 1:3. "Bol to pre mňa krásny moment. Marko mi to pekne sklepol a priťukol. Mal som pred sebou iba hráčov Celticu, tak som sa pokúsil skórovať ľavačkou a keď som videl, že to zapadlo do siete, bol to dobrý pocit. Bolo to 1:3 a pomyslel som si, že ak dáme ešte jeden, mohli by sme zápas ešte zdramatizovať. No v druhom polčase sme robili príliš veľa chýb," uviedol.



Celtic bol od úvodu lepší a Slovanu robil problémy najmä dôrazným celoplošným pressingom a svojou rýchlosťou. Po prvej polovici viedol tesne 1:0, no hneď v 47. minúte pridal druhý gól a za burácajúceho davu v Celtic Parku nakoniec aj ďalšie tri. "Vedeli sme, že Celtic je skvelý tím a špeciálne u seba doma a že to pre nás bude veľmi ťažké. V úvode prvého polčasu sme odviedli dobrú prácu, no dostali sme hlúpy gól po rohovom kope. No myslím si, že sme mali aj dobré momenty a dobre sme bránili. Ale ten druhý polčas... V prestávke sme sa rozprávali, ako máme hrať, ale potom sme vybehli na ihrisko a neboli sme takí kompaktní. Ľahko sme strácali lopty pri našej rozohrávke a výstavbe a na tejto úrovni vaše chyby vždy potrestajú. Proti tímom v Lige majstrov proste musíte byť kompaktní všetci hráči, nemôže brániť len naša štvorica vzadu. Majú skvelú pozičnú hru a ich krajní obrancovia i stredopoliari majú výborné nábehy," dodal.



Aj Vladimír Weiss ml. si predstavoval lepší vstup do súťaže. "Očakávali sme náročný zápas pri neuveriteľnej atmosfére, čo sa potvrdilo. Sme sklamaní, chceli sme niečo uhrať. Musíme sa z toho poučiť, musíme sa poučiť, že keď prídu šance, musíme ich premieňať," povedal a sypal si popol aj na vlastnú hlavu, keďže za stavu 0:1 sa ocitol v dobrej možnosti, ale dotykom navyše si zmaril možnosť na strelu: "Možno by ten zápas bol iný. Mrzí ma to, ale pred zápasom som chalanom povedal, že či vyhráme alebo prehráme, ale necháme tam všetko, tak si to treba vážiť. Aj keď je kvalita na strane domácich, myslím si, že chalani hrali naplno, no bohužiaľ, nestačilo to."



Kapitán Slovana verí, že so spoluhráčmi v ďalších zápasoch dokážu vylepšiť svoje výkony a zabojovať o body. "Ako sme veľakrát povedali, do Ligy majstrov sme si to prišli užiť, ale určite budeme naďalej bojovať. Viem, ako sú chalani nastavení, v kabíne nás to všetkých mrzí za nás, za ľudí v klube, fanúšikov. Tie zápasy nebudú o nič ľahšie, takže musíme byť ešte o čosi silnejší a rýchlejší," dodal.