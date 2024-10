Windsurfista Kubín obsadil na ME v triede iQFOiL 32. miesto

Cagliari 11. októbra (TASR) - Slovenský windsurfista Róbert Kubín obsadil konečné 32. miesto na ME v triede iQFOiL v talianskom Cagliari. Po jedenástich jazdách mal na konte skóre 204.



Slovenský olympionik sa do vyraďovacích bojov o medaily neprepracoval. Najlepšie mu vyšla 7. jazda, v ktorej obsadil 7. priečku. Do prvej dvadsiatky sa dostal ešte raz, v prvej jazde obsadil 11. pozíciu.