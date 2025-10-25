< sekcia Šport
Windsurfista Pollák obsadil na MS v Raceboarde siedme miesto
Zlato získal suverénnym spôsobom Portugalčan Joao Rodrigues, ktorý triumfoval v šiestich rozjazdách.
Autor TASR
Mandelieu 25. októbra (TASR) - Windsurfista Patrik Pollák obsadil na MS v neolympijskej triede Raceboard siedme miesto. Vo francúzskom Mandelieu-La Napoule vyhral 53-ročný slovenský reprezentant jedinú z jedenástich rozjázd a to úplne poslednú.
Zlato získal suverénnym spôsobom Portugalčan Joao Rodrigues, ktorý triumfoval v šiestich rozjazdách. Druhý bol Španiel Borja Carracedo Serra a pódium doplnil domáci Nicolas Huguet. Pollákov krajan Milan Duchnovský skončil na 56. priečke. V mužskej súťaži vo vodách zálivu v Cannes štartovalo 71 windsurfistov.
