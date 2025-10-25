Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. október 2025Meniny má Aurel
< sekcia Šport

Windsurfista Pollák obsadil na MS v Raceboarde siedme miesto

.
Archívna snímka. Foto: TASR

Zlato získal suverénnym spôsobom Portugalčan Joao Rodrigues, ktorý triumfoval v šiestich rozjazdách.

Autor TASR
Mandelieu 25. októbra (TASR) - Windsurfista Patrik Pollák obsadil na MS v neolympijskej triede Raceboard siedme miesto. Vo francúzskom Mandelieu-La Napoule vyhral 53-ročný slovenský reprezentant jedinú z jedenástich rozjázd a to úplne poslednú.

Zlato získal suverénnym spôsobom Portugalčan Joao Rodrigues, ktorý triumfoval v šiestich rozjazdách. Druhý bol Španiel Borja Carracedo Serra a pódium doplnil domáci Nicolas Huguet. Pollákov krajan Milan Duchnovský skončil na 56. priečke. V mužskej súťaži vo vodách zálivu v Cannes štartovalo 71 windsurfistov.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník

ŠIPOŠ: Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť