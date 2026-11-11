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Windsurfistovi Nanincovi patrí po 12 jazdách 23. miesto

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Súťaž vyvrcholí vo štvrtok.

Autor TASR
Dakar 11. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant v jachtingu Oliver Naninec figuruje po dvanástej z pätnástich jázd v triede Techno 293 na olympijských hrách mládeže v Dakare na 23. mieste. Na konte má 257 bodov.

Nanincovi sa v stredu vydarila najlepšie úvodná jazda, v ktorej obsadil 17. priečku, v ďalších dvoch bol 23. a 24.. O medailách rozhodne súčet bodov za umiestnenia v celej sérii po vyškrtnutí troch najslabších výsledkov. Súťaž vyvrcholí vo štvrtok.
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