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Windsurfistovi Nanincovi patrí po 12 jazdách 23. miesto
Súťaž vyvrcholí vo štvrtok.
Autor TASR
Dakar 11. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant v jachtingu Oliver Naninec figuruje po dvanástej z pätnástich jázd v triede Techno 293 na olympijských hrách mládeže v Dakare na 23. mieste. Na konte má 257 bodov.
Nanincovi sa v stredu vydarila najlepšie úvodná jazda, v ktorej obsadil 17. priečku, v ďalších dvoch bol 23. a 24.. O medailách rozhodne súčet bodov za umiestnenia v celej sérii po vyškrtnutí troch najslabších výsledkov. Súťaž vyvrcholí vo štvrtok.
Nanincovi sa v stredu vydarila najlepšie úvodná jazda, v ktorej obsadil 17. priečku, v ďalších dvoch bol 23. a 24.. O medailách rozhodne súčet bodov za umiestnenia v celej sérii po vyškrtnutí troch najslabších výsledkov. Súťaž vyvrcholí vo štvrtok.