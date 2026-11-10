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Windsurfistovi Nanincovi patrí po deviatich jazdách 22. miesto
Naninecovi v utorok vyšla najlepšie úvodná jazda, v ktorej obsadil 17. miesto, v ďalších dvoch figuroval zhodne na 21. priečke. O
Autor TASR
Dakar 10. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant v jachtingu Oliver Naninec je po deviatej z pätnástich jázd v triede Techno 293 na olympijských hrách mládeže v Dakare na 22. mieste. Na konte má 193 bodov.
Naninecovi v utorok vyšla najlepšie úvodná jazda, v ktorej obsadil 17. miesto, v ďalších dvoch figuroval zhodne na 21. priečke. O medailách rozhodne súčet bodov za umiestnenia v celej sérii po vyškrtnutí troch najslabších výsledkov. Súťaž vyvrcholí vo štvrtok.
Naninecovi v utorok vyšla najlepšie úvodná jazda, v ktorej obsadil 17. miesto, v ďalších dvoch figuroval zhodne na 21. priečke. O medailách rozhodne súčet bodov za umiestnenia v celej sérii po vyškrtnutí troch najslabších výsledkov. Súťaž vyvrcholí vo štvrtok.