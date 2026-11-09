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Windsurfistovi Nanincovi patrilo po šiestich jazdách 22. miesto
Naninec v pondelok na štvrtú jazdu nenastúpil a zapísal si body, akoby obsadil 25. priečku. V piatej jazde skončil na 21. mieste, v šiestej sa o jednu pozíciu zlepšil.
Autor TASR
Dakar 9. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant v jachtingu Oliver Naninec je po šiestej z pätnástich jázd v triede Techno 293 na olympijských hrách mládeže v Dakare na 22. mieste. Na konte má 134 bodov.
Naninec v pondelok na štvrtú jazdu nenastúpil a zapísal si body, akoby obsadil 25. priečku. V piatej jazde skončil na 21. mieste, v šiestej sa o jednu pozíciu zlepšil. O medailách rozhodne súčet bodov za umiestnenia v celej sérii po vyškrtnutí troch najslabších výsledkov. Súťaž vyvrcholí vo štvrtok.
Naninec v pondelok na štvrtú jazdu nenastúpil a zapísal si body, akoby obsadil 25. priečku. V piatej jazde skončil na 21. mieste, v šiestej sa o jednu pozíciu zlepšil. O medailách rozhodne súčet bodov za umiestnenia v celej sérii po vyškrtnutí troch najslabších výsledkov. Súťaž vyvrcholí vo štvrtok.