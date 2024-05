Winnipeg bude hľadať trénera, Bowness po 40 rokoch ukončil kariéru

Winnipeg 6. mája (TASR) - Hokejistov Winnipegu Jets už nebude ďalej v NHL trénovať Rick Bowness. Šesťdesiatdeväťročný Kanaďan sa rozhodol skončiť s prácou trénera, ktorú vykonával 40 rokov.



Bowness získal v tejto sezóne s Winnipegom v základnej časti o 15 bodov viac ako v minulej (110) a ocitol sa v nominácii na cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera ligy. V play off Jets nestačili v 1. kole na Colorado 1:4 na zápasy.



Niekdajší útočník Bowness odohral v NHL 173 duelov za Atlantu Flames, St. Louis a pôvodný tím Winnipeg Jets. Trénerskú kariéru začal na lavičke Jets ako asistent v sezóne 1984/85. Ako hlavný tréner viedol aj Boston, Dallas, New York Islanders, Ottawu, pôvodný tím Winnipegu a aj jeho nástupcu vo Phoenixe. Dallas priviedol v roku 2020 do finále, v ktorom nestačil na Tampu Bay. Ako asistent sa v bojoch o Stanleyho pohár objavil aj s tímom Tampy Bay a Vancouveru. Celkovo si ako hlavný tréner zapísal 802 duelov. Správu priniesla oficiálna stránka NHL.