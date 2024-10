Winnipeg má štvrté víťazstvo v sezóne

NHL - sumáre:



Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)



Góly: 13. O'Connor (Eller, Puljujärvi) - 14. Blake (Robinson, Kotkaniemi), 27. Nečas (Jarvis, Aho), 38. Gostisbehere (Svečnikov, Nečas), 51. Roslovic (Kotkaniemi, Orlov). Brankári: Blomqvist - Andersen, strely na bránku: 26:39







Winnipeg - San Jose 8:3 (4:1, 1:1, 3:1)



Góly: 2. Morrissey (Miller, Ehlers), 10. Ehlers (Vilardi, Scheifele), 14. Ehlers (Perfetti), 19. Pionk (Iafallo, Namestnikov), 22. Connor (Pionk, Vilardi), 50. Perfetti (Iafallo, Namestnikov), 53. Perfetti (Pionk, Namestnikov), 60. Namestnikov (Pionk) – 12. Toffoli (Walman, Granlund), 31. Kunin (Grundström, Ceci), 51. Zetterlund (Toffoli, Granlund). Brankári: Hellebuyck - Blackwood (22. Vaněček), strely na bránku: 36:22







Colorado - Anaheim 4:3 pp (0:2, 1:0, 2:1 - 1:0)



Góly: 21. Mittelstadt (Kovalenko, Makar), 41. Colton (Mittelstadt, Rantanen), 52. Colton (Rantanen, MacKinnon), 65. MacKinnon (Rantanen) – 7. Carlsson, 20. Strome (Dumoulin), 60. Terry (Zellweger). Brankári: Georgijev - Dostál, strely na bránku: 49:20





New York 19. októbra (TASR) – Hokejisti Winnipegu sú v NHL aj naďalej bez prehry a vedú Západnú konferenciu. V noci na sobotu si vo svojom štvrtom zápase sezóny poradili so San Jose 8:3. Colorado zvíťazilo prvýkrát v sezóne, Anaheim zdolalo 4:3 po predĺžení.Traja hráči Jets si zapísali po štyri kanadské body. Cole Perfetti dva góly a dve asistencie, Vladislav Namestnikov s Nealom Pionkom po góle a troch asistenciách. Pre každého z nich to bol premiérový štvorbodový duel v NHL.citovala oficiálna stránka NHL Namestnikova. Brankár jeho tímu Connor Hellebuyck oslávil svoj 500. zápas v NHL víťazstvom a 19 zákrokmi. Jeho náprotivok Mackenzie Blackwood išiel na striedačku v 22. minúte, keď inkasoval piaty gól z osemnástej strely. Nahradil ho český gólman Vítek Vaněček. Winnipeg má na konte osem bodov, rovnakú bilanciu má aj Calgary, pričom jeho sobotný súper San Jose ešte v tomto ročníku nevyhral a po piatich dueloch má na konte len dva body. Proti Winnipegu inkasoval polovicu gólov v početnej nevýhode.Colorado zvíťazilo prvýkrát v sezóne, keď zdolalo Anaheim 4:3 po predĺžení. O rozhodujúci presný zásah sa postaral Nathan MacKinnon v 65. minúte, keď prešiel sám cez všetkých troch hráčov súpera.povedal MacKinnon. Bol to jeho 14. gól v predĺžení a vylepšil tak rekord Avalanche/Quebec Nordiques. Okrem gólu mal aj tri asistencie, pričom jeho spoluhráč Mikko Rantanen ich zaznamenal tri. Svoj 200. bod v NHL zaknihoval otváracím gólom Casey Mittelstadt, ktorému asistoval Nikolaj Kovalenko, ten zas získal svoj premiérový bodov súťaži. Hosťom zariadil predĺženie Troy Terry len trinásť sekúnd pred záverečnou sirénou počas power play. Brankár jeho tímu Lukáš Dostál vykryl 45 striel a dosiahol úspešnosť 91,8 percenta.