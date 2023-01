Winnipeg otočil zápas so St. Louis a uštedril mu šiestu prehru

NHL-sumár:



Winnipeg Jets - St. Louis Blues 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)



Góly: 43. Morrissey (Mäenalanen, Pionk), 50. Scheifele (Ehlers, Connor), 50. Morrissey (Barron, Mäenalanen), 60. Scheifele (Wheeler, Connor) - 35. Neighbours (Krug, Binnington), 43. Alexandrov (Leivo, Neighburs). Brankári: Hellebuyck - Binnington, strely na bránku: 39:26.

New York 31. januára (TASR) - Hokejisti Winnipegu Jets zvíťazili v jedinom nočnom zápase zámorskej NHL doma nad St. Louis Blues 4:2 a ukončili tak sériu troch prehier. Domáci prehrávali v 43. minúte 0:2, no štyrmi gólmi v tretej tretine duel otočili a súperom uštedrili už šiestu prehru vo vzájomných stretnutiach po sebe.Domáci boli počas celého duelu aktívnejší a súpera prestrieľali 39:26, no dlho sa nevedeli presadiť cez brankára Jordana Binningtona. Jeho náprotivok Connor Hellebuyck držal čisté konto do 35. minúty, keď ho prekonal pri presilovke kľučkou na blafák Jake Neighbours, ktorému asistoval aj brankár Binnington. V 43. minúte zvýšil na 2:0 po brejku Nikita Alexandrov, no potom už úradovali domáci. Už o 40 sekúnd odpovedal Josh Morrissey, v 50. minúte vyrovnal po peknej kombinácii Mark Scheifele a 21 sekúnd po ňom poslal Winnipeg do vedenia opäť najproduktívnejší obranca tímu Morrissey. Jets si v závere bez problémov postrážili náskok a na 4:2 upravil do prázdnej bránky dvojgólový Scheifele.Pre Blues to bola piata prehra v sérii, pričom v nich nezískali ani bod a na postupové priečky strácajú osem bodov. Winnipeg je druhý v tabuľke Západnej konferencie o bod za Dallasom, ktorý má zápas k dobru.