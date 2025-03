Dvorský debutoval v profilige, St. Louis zdolalo Nashville 4:1

výsledky NHL:



St. Louis - Nashville 4:1, Vegas - Tampa Bay 4:2, Florida - Pittsburgh 4:3 pp a sn, Anaheim - Carolina 2:5, Los Angeles - Boston 7:2, Chicago - Philadelphia 7:4, Winnipeg - Buffalo 3:5

New York 23. marca (TASR) - Slovenský hokejista Dalibor Dvorský absolvoval v drese St. Louis úspešnú premiéru v zámorskej NHL. Blues zdolali v noci na pondelok Nashville Predators 4:1 a natiahli víťaznú sériu na šesť zápasov. Dvorský nastúpil v treťom útoku a odohral 10:40 min. Tampa Bay v zostave s obrancom Erikom Černákom prehrala na ľade Vegas 2:4.St. Louis povolalo Dvorského z farmy a zareagovalo na chorobu krídelníka prvého útoku Pavla Bučneviča, ktorý vynechal sobotňajší zápas s Chicagom Blackhawks (5:1). Devätnásťročný Dvorský nastupoval v tejto sezóne v nižšej zámorskej súťaži AHL a v drese Springfield Thunderbirds. V 57 zápasoch strelil 20 gólov a nazbieral 43 bodov. Spomedzi nováčikov je tretí v poradí strelcov a piaty v tabuľke produktivity. Blues ho draftovali v roku 2023 v prvom kole z desiateho miesta.Černák strávil pri prehre Tampy vo Vegas na ľade 17:28 min, na bránku súpera vyslal dve strely a pripísal si na konto mínusový bod. Carolina aj vďaka hetriku Taylora Halla triumfovala v Anaheime 5:2. Líder Západnej konferencie Winnipeg Jets prehral v domácom zápase s posledným tímom východu Buffalom Sabres 3:5. Útočník Ryan McLeod sa na víťazstve hostí podieľal gólom a tromi asistenciami.Chicago si v súboji dvoch tímov, ktoré už stratili reálnu šancu na postup do play off, poradilo s Philadelphiou 7:4 a zastavilo sériu siedmich prehier. Naopak Flyers predĺžili šnúru prehier už na číslo päť. Ryan Donato sa pod triumf Blackhawks podpísal dvoma gólmi, Tyler Bertuzzi zaznamenal gól a dve asistencie.