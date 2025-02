Winnipeg predĺžil spoluprácu s Namestnikovom o ďalšie dve sezóny

Winnipeg 22. februára (TASR) - Vedenie klubu NHL Winnipeg Jets sa dohodlo s ruským hokejistom Vladislavom Namestnikovom na predĺžení kontraktu o ďalšie dve sezóny. Tridsaťdvaročný útočník zarobí ročne v priemere tri milióny amerických dolárov.



Namestnikov je súčasťou Jets od ročníka 2022/2023, keď prišiel do tímu z Tampy Bay Lightning. V tejto sezóne odohral 52 zápasov, v ktorých si pripísal 10 gólov a 19 asistencií. Súčasná zmluva mu vyprší po konci ročníka, ak by nepodpísal novú, stal by sa neobmedzeným voľným hráčom. Informovala o tom agentúra AP.