Winnipeg v závere základnej časti bez Ehlersa, play off by mal stihnúť

Winnipeg 26. apríla (TASR) - Hokejisti Winnipegu Jets sa budú musieť do konca základnej časti NHL zaobísť bez dánskeho útočníka Nikolaja Ehlersa. Dôvodom je zranenie v hornej časti tela, ktoré 25-ročný krídelník utrpel v sobotnom dueli proti Torontu (1:4).



Tréner "tryskáčov" Paul Maurice verí, že Ehlers bude mužstvu k dispozícii na play off. Jets majú jasne namierené do vyraďovacej časti, v tabuľke Severnej divízie momentálne figurujú na druhom mieste, deväť zápasov pred koncom základnej časti majú pred piatym Calgary 12-bodový náskok, za lídrom Torontom zaostávajú o osem bodov. Ehlers je jedným z hlavných ofenzívnych ťahúňov Winnipegu, v prebiehajúcom ročníku nazbieral v 47 stretnutiach 46 bodov za 21 gólov a 25 asistencií. Informáciu priniesla agentúra AP.