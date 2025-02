Winnipeg zdolal Islanders a natiahol víťaznú sériu

NHL - sumáre:



New York Rangers - Pittsburgh Penguins 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)



Góly: 9. Trocheck (Lafreniere), 24. Fox (Trocheck, Lindgren) - 23. Lizotte (Acciari, Karlsson), 30. Rakell (Rust, Beauvillier), 32. Tomasino (Rust, Bunting). Brankári: Šesťorkin - Nedeljkovic, strely na bránku: 27:26.







Winnipeg Jets - New York Islanders 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)



Góly: 5. Iafallo (Samberg, Lambert), 25. Vilardi (Connor, Scheifele), 35. Ehlers (Perfetti, Namestnikov), 39. Vilardi (Scheifele, Connor) - 2. Holmström (Pageau), 13. Gatcomb, 52. Palmieri (Lee, Romanov). Brankári: Hellebuyck - Sorokin, strely na bránku: 27:35.







Chicago Blackhawks - Nashville Predators 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)



Góly: 9. Nazar (Vlasic, Teräväinen), 15. Maroon, 26. Bedard (Donato, Jones), 36. Donato (Teräväinen, Nazar), 40. Jones (Donato, Bedard), 54. Donato (Vlasic) - 9. Sissons (C. Smith), 59. Novak (Blankenburg, Marchessault). Brankári: Mrázek - Saros, strely na bránku: 30:33.







Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 4:5 (2:3, 2:1, 0:1)



Góly: 11. Draisaitl (Nugent-Hopkins, Bouchard), 13. Perry (Henrique, Kapanen), 28. Perry (J. Skinner, Ekholm), 36. Draisaitl (Nugent-Hopkins) - 10. MacKinnon (Makar, Lehkonen), 12. Makar (MacKinnon, Toews), 19. Lehkonen (MacKinnon, Toews), 27. Makar (Kelly), 56. Nečas (MacKinnon). Brankári: S. Skinner (21. Pickard) - Blackwood, strely na bránku: 27:31.







Los Angeles Kings - Dallas Stars 5:4 pp a sn (1:1, 2:1, 1:2 - 1:1, 1:0)



Góly: 1. Foegele (Danault), 29. Fiala (Danault), 32. Laferriere (Byfield, Fiala), 52. Kopitar (Kempe, Moore), rozh. nájazd Kempe - 20. Duchene (B. Smith, Dumba), 30. Harley (Ceci, Duchene), 47. Bourque (Benn, Dadonov), 50. Duchene (Granlund, Lindell). Brankári: Rittich - Oettinger, strely na bránku: 38:31.

New York 8. februára (TASR) - Hokejisti Winnipegu zdolali v noci na sobotu v NHL New York Islanders 4:3 a upevnili si vedúce postavenie v Západnej konferencii. Dosiahli ôsme víťazstvo v rade, čím vyrovnali klubový rekord. Ryan Donato pomohol dvoma gólmi a dvoma asistenciami Chicagu k výhre nad Nashvillom 6:2, Predators natiahli sériu prehier už na šesť zápasov. Colorado triumfovalo v Edmontone 5:4, víťazný gól strelil v 56. minúte Martin Nečas, domáci Leon Draisaitl sa ako prvý hráč v sezóne dostal na métu 40 gólov.Dvoma gólmi sa pod víťazstvo Winnipegu podpísal útočník Gabriel Vilardi. Na konte má už 24 presných zásahov v sezóne, čím si zlepšil osobné maximum. Jeho spoluhráči z prvého útoku Mark Scheifele a Kyle Connor nazbierali po dve asistencie. Brankár Connor Hellebuyck predviedol 32 úspešných zákrokov, z toho 18 v tretej tretine. Na domácom ľade zaknihoval už 176. víťazstvo v kariére v NHL, čím sa v historickej tabuľke amerických brankárov dostal na piate miesto, keď vyrovnal zápis Mikea Richtera. Jets vedú Západnú konferenciu a dostali sa aj na čelo celej súťaže o dva body pred Washington. Ako prvý tím v lige prekonali hranicu 80 bodov, momentálne ich majú na konte 81.povedal Vilardi pre zámorské médiá.Ryan Donato (2+2) režíroval triumf Chicaga nad Nashvillom a zažil prvý štvorbodový zápas v NHL. Dvadsaťosemročný útočník potvrdil výbornú formu, v uplynulých piatich stretnutiach zaznamenal osem bodov (4+4).vyslovil sa muž zápasu Donato. Blackhawks zastavili sériu troch prehier aj vďaka 31 zákrokom českého brankára Petra Mrázka. Connor Bedard, Frank Nazar a Seth Jones si pripísali zhodne gól a asistenciu, po dve asistencie mali Alex Vlasic a Teuvo Teräväinen. Víťazný gól strelil Bedard, bol už jeho šiesty v profiligovej kariére. Žiadny iný tínedžer v klubovej histórii ich nedal viac, Bedard prekonal zápisy Patricka Kanea a Bobbyho Hulla (obaja päť víťazných zásahov). Zápas nedohral pre zranenie útočník "predátorov" Zachary L'Heureux, v drese Nashvillu debutoval fínsky mladík Joakim Kemell, napriek šiestim strelám vyšiel gólovo naprázdno.Colorado uspelo na ľade Edmontonu, na víťazstve 5:4 sa gólom a tromi asistenciami podieľal Nathan MacKinnon. S 87 bodmi (21+66) vedie tabuľku ligovej produktivity. Sekundoval mu Cale Makar s dvoma presnými zásahmi a asistenciou. Hráči Avalanche vyhrali štvrtý z uplynulých piatich zápasov. O víťazstve rozhodol Nečas, ktorý v 56. minúte využil prihrávku MacKinnona. "Dokázali sme sa opäť vzchopiť," povedal český útočník po tom, ako Colorado neudržalo náskok 4:2 a umožnili súperovi vyrovnať.dodal Nečas, ktorý pokračuje v skvelých výkonoch aj po výmene z Caroliny. V drese Oilers zhodne dvakrát skórovali Leon Draisaitl a Corey Perry, Ryan Nugent-Hopkins zaznamenal dve asistencie. Draisaitlovi stačilo na 40 gólov iba 55 zápasov, prekonal svoj zápis zo sezóny 2021/2022, keď na túto métu potreboval 61 stretnutí. Stal sa iba siedmym hráčom v histórii "olejárov", ktorý na dosiahnutie 40-gólovej hranice v sezóne potreboval 55 zápasov a menej.Sidney Crosby pre zranenie v hornej časti tela vynechal duel na ľade New Yorku Rangers, Pittsburgh aj bez neho zvíťazil 3:2. Penguins vyhrali zápas bez svojho kapitána prvýkrát od 11. novembra 2021. Crosby vynechal prvý duel v základnej časti od 7. apríla 2022. Na nadchádzajúcom Turnaji štyroch krajín v Montreale a Bostone by mal byť kapitánom kanadskej reprezentácie, nad jeho účasťou však visí otáznik. Penguins chýbal aj ďalší elitný center Jevgenij Malkin (zranenie v dolnej časti tela), zabrali však iní hráči. O góly hostí sa postarali Blake Lizotte, Rickard Rakell a Philip Tomasino, dve asistencie si pripísal Bryan Rust, brankár Alex Nedeljkovic prispel k víťazstvu 22 úspešnými zákrokmi.spokojne konštatoval tréner "tučniakov" Mike Sullivan. "Jazdcom" nestačili ani dva body Vincenta Trochecka (1+1).Hráči Los Angeles zdolali Dallas 5:4 po nájazdoch, v ktorých skórovali iba domáci Adian Kempe a Kevin Fiala. Ten zaznamenal v zápase gól a asistenciu, skóroval v treťom zápase za sebou. Švajčiarsky krídelník sa pôvodne tešil z víťazného gólu v predĺžení, ale jeho zásah v čase 64:23 napokon rozhodcovia zrušili pre nedovolené bránenie v hre brankárovi, a tak musel rozhodnúť až rozstrel. Predtým na 4:4 vyrovnal Anže Kopitar, bol to jeho 432. gól v drese LA a osamostatnil sa ním na treťom mieste klubovej histórie, keď sa odpútal od Davea Taylora. V drese Stars zaznamenal Matt Duchene dva góly a asistenciu.