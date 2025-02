Winnipeg zdolal San Jose 2:1 pp, Scheifele prekonal zápis Kovaľčuka

NHL - výsledky:



Winnipeg - San Jose 2:1 pp, Los Angeles - Vegas 3:2 v 3. tretine



New York 25. februára (TASR) - Hokejisti Winnipegu zvíťazili v noci na utorok v zámorskej NHL nad San Jose 2:1 po predĺžení a upevnili si vedúce postavenie v Západnej konferencii. Jets dosiahli desiaty triumf za sebou a natiahli si najdlhšiu víťaznú sériu v klubovej histórii. Rozhodujúci gól strelil útočník Mark Scheifele, pre ktorého to bol 329. presný zásah za Winnipeg a prekonal zápis Iľju Kovaľčuka ešte v ére Trashers.San Jose uspelo len v dvoch z uplynulých 17 duelov, no na ľade Jets bolo blízko k triumfu. Hostia viedli od 16. minúty, William Eklund využili presilovú hru 4 na 3. Favorit sa napriek výraznej streleckej prevahe (35:18) dlho nevedel presadiť. Až 26 sekúnd pred koncom tretej časti vyrovnal Josh Morrissey. V predĺžení vystrelil Nikolaj Ehlers, Vítek Vaněček puk len vyrazil a Scheifele prekonal českého brankára zakončením pomedzi betóny. Tridsaťjedenročný kanadský center vytvoril nový gólový rekord organizácie Jets/Thrashers.