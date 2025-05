Winnipeg zdolal v rozhodujúcom siedmom zápase St. Louis 4:3 pp

NHL - play off, 1. kolo



štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/:



Winnipeg Jets - St. Louis Blues 4:3 pp



/konečný stav série: 4:3, Winnipeg postúpil do semifinále konferencie/

Winnipeg 5. mája (TASR) - Hokejisti Winnipegu postúpili do semifinále Západnej konferencie play off NHL. V rozhodujúcom siedmom zápase štvrťfinálovej série zdolali v noci na pondelok St. Louis 4:3 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4:3. O víťazstve Jets rozhodol v 97. minúte Adam Lowry.Hráčom St. Louis vyšiel úvod stretnutia a v 8. minúte viedli 2:0. Dve minúty pred koncom ešte vyhrávali 3:1, no záver tretej tretiny nezvládli. V 59. minúte znížil na 2:3 Vladimir Namestnikov a tri sekundy pred koncom riadneho hracieho času poslal Cole Perfetti svojím druhým gólom duel do predĺženia. V ňom rozhodol Lowry o tom, že Winnipeg nastúpi v konferenčnom semifinále proti Dallasu. .