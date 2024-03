Winnipeg získal z New Jersey útočníka Toffoliho

New Jersey 8. marca (TASR) - Kanadský hokejista Tyler Toffoli bude hrať v NHL za Winnipeg. Jeho doterajší tím New Jersey Devils ho vymenil za výbery v 3. kole tohtoročného draftu a za výber v 2. kole draftu 2025. New Jersey si ponechá 50 percent jeho platu. Oznámil to generálny manažér "diablov" Tom Fitzgerald.



Toffoli prišiel do New Jersey vlani v júni z Calgary Flames. V 62 zápasoch tejto sezóny zaznamenal 26 gólov a 18 asistencií.