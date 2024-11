Winnipeg zvíťazil na ľade Pittsburghu. Arniel: Pomohol nám rýchly gól

NHL - sumáre:



Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)



Góly: 46. Bunting (Rust, Malkin) - 2. Niederreiter, 25. Namestnikov (Ehlers), 40. Vilardi (Connor, Morrissey), 59. Connor (Perfetti, Scheifele). Brankári: Jarry - Hellebuyck, strely na bránku: 18:30







Anaheim Ducks - Buffalo Sabres 2:3 pp (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1)



Góly: 5. Helleson (Zegras, Carlsson), 35. Lundeström (Johnston, Zellweger) - 39. Krebs (Tuch, Power), 40. Zucker (Power), 45. Kulich (Tuch, Power). Brankári: Gibson - Luukkonen, strely na bránku: 24:33

New York 23. novembra (TASR) - Hokejisti Winnipegu zvíťazili na ľade Pittsburghu 4:1 v nočnom zápase NHL. Potvrdili tým pozíciu najlepšieho tímu súťaže, po 20 zápasoch v nej majú na konte 34 bodov. Kapitánovi "tučniakov" Sidneymu Crosbymu naďalej chýba jeden presný zásah k 600-gólovej méte.Pittsburgh prehral druhý zápas po sebe a piaty z uplynulých šiestich. Crosby je so 7 gólmi najlepší strelec tímu, hoci strelil iba jeden gól v uplynulých ôsmich zápasoch. V dueloch proti Winnipegu a ani predtým proti Tampe Bay ani raz nevystrelil a pripísal si v nich celkovo štyri mínusové body. V úvode tretej tretiny proti Winnipegu sa dostal do potýčky s útočníkom hostí Kyleom Connorom. "uviedol útočník Michael Bunting, ktorého presný zásah zo 46. minúty na 1:3 bol napokon jediný gól tímu v zápase. Brankár Jarry inkasoval hneď z prvej strely na bránku, čo sa mu stalo už štvrtýkrát v sezóne. Connor neskôr gólom do prázdnej bránky uzavrel skóre zápasu, v ktorom hostia prestrieľali Pittsburgh 30:18.poznamenal tréner Winnipegu Scott Arniel. Winnipeg zvíťazil v tejto sezóne vo všetkých zápasoch, v ktorých skóroval ako prvý.Hokejisti Buffala zvíťazili vo svojom druhom zápase na tripe po západnom pobreží. Na víťazstvo 1:0 v Los Angeles nadviazali triumfom na ľade Anaheimu 3:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil český útočník Jiří Kulich. Sabres prehrávali v 2. tretine 0:2, no v jej závere skórovali dvakrát v priebehu 50 sekúnd. Anaheim prehral prvýkrát po troch víťazstvách. Buffalo sa bodovo vyrovnalo Bostonu, no zásluhou lepšieho skóre figuruje na priebežnom 8. mieste vo Východnej konferencii.