Wirtz absolvuje lekársku prehliadku pred prestupom do Liverpoolu

Liverpool 16. júna (TASR) - Nemecký futbalista Florian Wirtz by mal čoskoro skompletizovať rekordný prestup z Bayeru Leverkusen do FC Liverpool. Ešte predtým sa v piatok v Anglicku podrobí lekárskej prehliadke. Transferová suma by sa mohla podľa britských médií vyšplhať na sumu 136,3 milióna eur.



Fixná čiastka je vo výške 117,5 milióna, ďalších 18,8 milióna môže na konto Leverkusenu pribudnúť po prípadných bonusoch. Bude to tak rekordný prestup v histórii oboch klubov, v prípade uplatnenia bonusov pôjde zároveň aj o doterajšie maximum na Britských ostrovoch. Wirtz má platný kontrakt s Leverkusenom do júna 2027. Veľký záujem o ofenzívneho stredopoliara mal aj Bayern Mníchov, pripomenula agentúra DPA.