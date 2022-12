Wirtz sa po deviatich mesiacoch vrátil do zostavy Leverkusenu

Düsseldorf 10. decembra (TASR)- Stredopoliar Florian Wirtz sa po 9-mesačnej absencii vrátil do zostavy bundesligového Bayeru Leverkusen. Nemecký Futbalista si roztrhol skrížený väz v kolene ešte v marcovom súťažnom zápase proti 1. FC Kolín.



Wirtz sa v sobotnom prípravnom dueli Leverkusenu so škótskym Rangers FC opäť zapojil do hry po vážnom zranení kolena, keď v 61. minúte na trávniku nahradil Kerema Demirbayeho. Devätnásťročný hráč absentoval pre zranenie aj na súpiske trénera nemeckej reprezentácie Hansa Flicka, pre ktorého bol jeden z kandidátov do nominácie na MS v Katare.



Kouč Leverkusenu Xabi Alonso neskrýval radosť po Wirtzovom opätovnom návrate. "Som veľmi rád, že je späť. Bude pre nás skvelou zimnou posilou do druhej časti sezóny," citovala Alonsa agentúra DPA.