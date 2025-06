Wirtz sa stal hráčom Liverpoolu, podpísal s ním päťročnú zmluvu

Liverpool 20. júna (TASR) - Nemecký futbalista Florian Wirtz sa definitívne stal hráčom FC Liverpool. S anglickým klubom v piatok podpísal päťročný kontrakt platný do júna 2030. „The Reds“ to potvrdili na svojej oficiálnej stránke. Transferová suma sa napokon vyšplhala na 150 miliónov eur.



Wirtzov prestup z Bayeru Leverkusen bol na spadnutie niekoľko dní, do jeho skompletizovania chýbala už len lekárska prehliadka v Anglicku, ktorú podstúpil v priebehu štvrtka a piatka. Podľa špecializovaného portálu Transfermarkt má základná prestupová čiastka hodnotu 125 miliónov eur, zvyšok doplnia prípadné bonusy. V histórii oboch klubov ide o rekordný prestup, prvenstvo mu patrí aj medzi odchodmi z Bundesligy.



Dvadsaťdvaročný stredopoliar po príchode hovoril najmä o novej výzve. „Som veľmi šťastný, že mám pred sebou nové dobrodružstvo. Bol to ten hlavný dôvod prečo som sem chcel ísť - vymeniť Bundesligu za Premier League,“ povedal Wirtz pre oficiálnu stránku Liverpoolu. Mladík prichádza na Merseyside ako jeden z najväčších talentov súčasného futbalu. Od svojho debutu v drese „die Mannschaft“ pred štyrmi rokmi má na konte 31 zápasov za seniorskú reprezentáciu, v ktorých pridal sedem gólov. „Dúfam, že dokážem pre tím spraviť čo najviac. Hráči, ktorí tu v Anglicku hrali, mi vraveli o perfektných podmienkach. Mali by byť pre mňa ideálne, veľmi sa teším na svoj prvý zápas.“



Ofenzívny stredopoliar mal s Leverkusenom podpísanú zmluvu do júna 2027. Za „farmaceutov“ odohral 197 zápasov, v ktorých strelil 57 gólov a pridal 65 asistencií. Pod vedením Xabiho Alonsa sa s tímom vlani tešil z majstrovského titulu v Bundeslige i zisku Nemeckého pohára.