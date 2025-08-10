< sekcia Šport
Wirtz sa v hlasovaní nemeckých novinárov stal hráčom roka
V predošlej sezóne nastrieľal v Bundeslige 10 gólov, v Lige majstrov pridal ďalších šesť.
Autor TASR
Berlín 10. augusta (TASR) - Rekordná klubová posila Liverpoolu Florian Wirtz sa stal v hlasovaní nemeckých novinárov futbalistom roka. Dvadsaťdvaročný bývalý hráč Bayeru Leverkusen získal od tamojších novinárov 191 hlasov. S veľkým náskokom tak predbehol Michaela Oliseho z Bayernu Mníchov, ktorý získal 81 hlasov. Informovala o tom agentúra AFP.
Wirtz sa na Anfield presťahoval v júni, „The Reds“ zaplatili za jeho služby viac ako 100 miliónov libier. V predošlej sezóne nastrieľal v Bundeslige 10 gólov, v Lige majstrov pridal ďalších šesť. Súčasný tréner Realu Madrid Xabi Alonso, ktorý získal s Leverkusenom titul v ročníku 2023/2024, nazval svojho bývalého zverenca jedným z najlepších hráčov na svete. V majstrovskej sezóne zároveň Wirtza zvolili za najlepšieho hráča Bundesligy, v tej uplynulej vyhral túto cenu útočník Bayernu Harry Kane.
Rodák z Pullheimu teraz začne svoje pôsobenie na ostrovoch, po príchode do tímu Arneho Slota neskrýval svoje ciele. „V minulom ročníku vyhrali Premier League, mojim cieľom je samozrejme vyhrať znova a ísť ďalej aj v Lige majstrov. Som veľmi ambiciózny, chceme byť úspešní,“ povedal pre oficiálny web klubu.
