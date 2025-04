Wirtz sa vyliečil zo zranenia a nastúpi v sobotu proti Unionu Berlín

Berlín 11. apríla (TASR) - Nemecký futbalista Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen sa vyliečil zo zranenia a nastúpi v sobotnom zápase Bundesligy proti Unionu Berlín. Dvadsaťjedenročný ofenzívny stredopoliar si na začiatku marca poranil väzy v pravom členku.



Počas jeho absencie „farmaceuti“ vypadli z Ligy majstrov a v Nemeckom pohári skončili po prehre s treťoligovou Arminiou Bielefeld. Jeho návrat pomôže tímu v boji o obhajobu bundesligového titulu, v ktorom Leverkusen zaostáva za vedúcim Bayernom Mníchov o šesť bodov.



„Je fit a späť v nominácii. Môže hrať od začiatku. Vždy som tvrdil, že s Florianom sme lepší tím. On je hráč, ktorý vie rozhodnúť zápasy. Potrebujeme ho a veľmi nám chýbal, najmä v Lige majstrov a v Nemeckom pohári. S ním hráme jednoznačne lepšie,“ vyjadril sa tréner Leverkusenu Xabi Alonso podľa agentúry DPA.



Nemecký reprezentant má zmluvu v Leverkusene do roku 2027, no o hráča prejavil veľký záujem Bayern Mníchov. „Momentálne sa sústredí, aby mal čo najskôr dobrú formu. Chce sa vrátiť k tímu a užívať si futbal. Toto pre nás nie je téma, nerozprávame sa o tom,“ vyjadril sa k otázke možného prestupu Alonso.