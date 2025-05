Wirtz údajne odmietol Bayern, preferuje prestup do Liverpoolu

Leverkusen 25. mája (TASR) - Nemecký futbalista Florian Wirtz údajne odmietol ponuku Bayernu Mníchov a preferuje prestup do anglického Liverpoolu. Stredopoliar Leverkusenu má v klube zmluvu platnú do roku 2027, no viacero klubov sa hlási o jeho služby.



Už skôr potvrdil záujem Bavorov Max Eberl, športový riaditeľ nemeckého giganta. Eberl však podľa agentúry AP počas víkendu oznámil prezidentovi klubu Herbertovi Hainerovi, že Wirtz favorizuje úradujúceho anglického majstra. Letný prestupový cieľ Bayernu je podľa vlastných slov pripravený na novú výzvu mimo svojej komfortnej zóny. Všetko však nasvedčuje tomu, že nenapodobní Roberta Lewandowskeho, Matsa Hummelsa či Maria Götzeho, ktorí prišli do Mníchova z radov konkurenčných nemeckých klubov. Prestupová čiastka by sa údajne mala pohybovať v rozmedzí 130 až 150 miliónov eur.



Wirtz dopomohol Leverkusenu v ročníku 2023/2024 k prvému ligovému titulu. S tímom získal aj Nemecký pohár.