Wirtz z Bayeru Leverkusen získal ocenenie Hráč roka v Bundeslige

Frankfurt 20. mája (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Florian Wirtz z majstrovského Bayeru Leverkusen získal ocenenie Hráč roka v Bundeslige. Wirtz uspel v ankete Nemeckej futbalovej ligy (DFL).



Dvadsaťjedenročný stredopoliar predstihol v hlasovaní spoluhráčov Victora Bonifaca s Alejandrom Grimaldom a Serhou Guirassyho s Denizom Undavom z druholigového VfB Stuttgart. Do hlasovania sa mohli zapojiť držitelia ocenení pre Hráča mesiaca DFL. Wirtz je jediný futbalista, ktorý túto cenu získal trikrát.



"Florian v tejto sezóne ukázal skvelé výkony, je to jeho úvodná kompletná sezóna od zranenia krížneho väzu, ktoré utrpel v roku 2022. Je to komplexný hráč, ktorý dokáže skvele pokryť veľkú časť ihriska," citovala z vyhlásenia DFL agentúra DPA.



Wirtz odohral v tejto sezóne 32 ligových zápasov, v ktorých jedenásťkrát skóroval a pripísal si rovnaký počet asistencií. V Európskej lige pridal 10 štartov a štyri góly. Leverkusen v stredu odohrá finále Európskej ligy proti Atalante Bergamo a v sobotu sa predstaví vo finále Nemeckého pohára proti druholigovému Kaiserslauternu.