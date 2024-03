Wirtz zostane v Leverkusene, Carro nechce rozpredať káder

Madrid 31. marca (TASR) - Nemecký futbalista Florian Wirtz bude v nasledujúcej sezóne naďalej pôsobiť v bundesligovom Bayeri Leverkusen. V nedeľnom rozhovore pre španielske rádio Onda Cero to uviedol generálny riaditeľ klubu Fernando Carro.



Dvadsaťročný stredopoliar pôsobí v Leverkusene od roku 2020. V prebiehajúcej sezóne odohral 37 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 11 gólov a zaznamenal 17 asistencií. Wirtz má s nemeckým klubom podpísaný kontrakt do júna 2027, no záujem oňho prejavilo niekoľko špičkových klubov. Podľa Carra "stopercentne zostane", k čomu má prispieť aj fakt, že ďalšiu sezónu bude v tíme pôsobiť aj tréner Xabi Alonso.



Vedenie klubu, ktorý je na čele Bundesligy s 13-bodovým náskokom pred Bayernom Mníchov, si chce v lete udržať veľkú časť kádra. Carrovou víziou je účasť Bayeru vo vyraďovacej fáze v budúcej sezóne Ligy majstrov. Informácie priniesla agentúra DPA.