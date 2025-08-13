< sekcia Šport
Witsel pokračuje v Španielsku, upísal sa Girone
TASR
Girona 13. augusta (TASR) - Belgický futbalista Axel Witsel po konci zmluvy v Atleticu Madrid pokračuje v Španielsku. Ako voľný hráč podpísal zmluvu s FC Girona. Klub o tom informoval v utorok na svojom webe.
Tridsaťšesťročný stredopoliar podpísal kontrakt na jednu sezónu s opciou na jeho predĺženie v prípade splnenia konkrétnych cieľov. Rodák z Liege, kde odštartoval kariéru, pred príchodom do Španielska v roku 2022 pôsobil aj v Borussii Dortmund, čínskom Tianjin Quanjian, Zenite Petrohrad a Benfice Lisabon.
Na konte má 132 štartov v drese belgickej reprezentácie, za ktorú strelil 12 gólov. V uplynulom ročníku odohral za Atletico spolu 21 zápasov a na jeden duel nastúpil aj na MS klubov, kde aj skóroval.
Girona odštartuje sezónu v La lige v piatok o 19.00 h doma proti Vallecanu.
