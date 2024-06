Witsel vynechá pre zranenie zápas proti Rumunsku

Kolín nad Rýnom 22. júna (TASR) - Belgický futbalista Axel Witsel neodohrá piatkový zápas ME proti Rumunsku. Dôvodom je zranenie, ktoré limituje 35-ročného obrancu Atletica Madrid.



Witselovu absenciu potvrdil novinárom na tlačovej konferencii hlavný tréner Belgicka Domenico Tedesco. "Na tréningu nemal žiadne problémy. Potom však mal nejaké bolesti a necítil sa dobre. Nemôžeme riskovať, preto sme sa rozhodli, že si dá pauzu," povedal 38-ročný taliansky kouč.



Belgičanov čaká kľúčový súboj, v ktorom budú chcieť odčiniť nečakanú prehru proti Slovensku (0:1). Ak by favorit skupiny zdolal Rumunsko, všetky štyri tímy by mali na konte tri body. "Musíme si urobiť domácu úlohu," vyhlásil Tedesco pred stretnutím jeho mužstva v Kolíne nad Rýnom.