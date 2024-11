Wittich odstúpil z funkcie riaditeľa pretekov F1

Paríž 12. novembra (TASR) - Nemec Niels Wittich nečakane odstúpil z funkcie riaditeľa pretekov F1. V utorok to potvrdila Medzinárodná automobilová federácia (FIA) a oznámila, že na najbližšej VC Las Vegas ho nahradí Portugalčan Rui Marques, ktorý riadil podujatia F2 a F3.



Wittich šéfoval pretekom od februára 2022, keď na pozícii skončil Austrálčan Michael Masi. Niekoľko mesiacov zastával funkciu spoločne s Eduardom Freitasom, neskôr sám. "FIA môže potvrdiť, že Niels Wittich odstúpil zo svojej pozície riaditeľa pretekov F1, aby sa venoval iným príležitostiam. Svoje početné povinnosti plnil s profesionalitou a oddanosťou. Ďakujeme mu za jeho angažovanosť a do budúcnosti mu prajeme len to najlepšie," citovala z vyhlásenia FIA agentúra AP.