WNBA: Las Vegas Aces zdolali vo finále New York 3:1 a obhájili titul

WNBA - play off



finále - 4. zápas:



New York Liberty - Las Vegas Aces 69:70

/konečný výsledok série: 1:3/

New York 19. októbra (TASR) - Basketbalistky Las Vegas Aces sa stali prvým tímom po 21 rokoch, ktorý obhájil titul v zámorskej ženskej WNBA. V noci na štvrtok zvíťazili vo štvrtom zápase finále na palubovke New York Liberty 70:69 a v sérii uspeli 3:1.Las Vegas sa pripojili k Los Angeles Sparks (2001 a 2002) a Houston Comets (1997 až 2000), ktoré tiež dokázali v ženskej profilige obhájiť titul. Hráčky Aces to zvládli aj bez rozohrávačiek Chelsey Grayovej a Kiah Stokesovej, ktoré sa v treťom zápase zranili. "" uviedla Alysha Clarková pre agentúru AP.