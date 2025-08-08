< sekcia Šport
WNBA rieši problém so sexuálnymi pomôckami, ktoré hádžu diváci
Ide o narastajúci problém v ženskej basketbalovej lige.
Autor TASR
New York 8. augusta (TASR) - Počas štvrtkového zápasu v zámorskej ženskej súťaži WNBA pristála na palubovke sexuálna pomôcka. Stalo sa to už najmenej štvrtýkrát za uplynulých desať dní. Ako uviedla agentúra AP, ide o narastajúci problém v ženskej basketbalovej lige.
Tentoraz pomôcka pristála na palubovke v Chicagu v posledných sekundách, domáci tím Sky zdolal hosťujúcu Atlantu Dream 86:65. Rovnakú situáciu videli diváci od 29. júla v Atlante, Chicagu a Los Angeles. Dvoch mužov doteraz zatkli v štátoch Georgia a Arizona v súvislosti s týmito incidentmi. Sú obvinení z výtržníctva, neoprávneného vstupu na pozemok, verejnej neslušnosti a neslušného odhaľovania. Ak ich odsúdia, hrozia im pokuty alebo väzenie.
WNBA vo vyhlásení dôrazne odsúdila incidenty a pohrozila trestami. Hráči a tréneri WNBA incidenty kritizovali. „Všetci sa snažia zabezpečiť, aby WNBA nebola vtip a aby sa brala vážne, a potom sa stane toto,“ povedala Sophie Cunninghamová z Indiany Fever.
