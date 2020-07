Sedem hráčok WNBA malo pred štartom sezóny pozitívny test na COVID-19

New York 6. júla (TASR) – Sedem hráčok zámorskej basketbalovej WNBA malo pred plánovaným štartom novej sezóny pozitívny test na koronavírus. Klub Indiana Fever v tejto súvislosti odložil o päť dní svoj odlet na Floridu, kde majú kluby odohrať ročník v IMG Academy v Bradentone.



OD 28. júna do 5. júla otestovali spolu 137 hráčok z dvanástich klubov WNBA. Mená ani klubovú príslušnosť siedmich nakazených vedenie súťaže nezverejenilo. Všetky musia zostať v domácej izolácii až dovtedy, kým nebudú mať dva negatívne testy v priebehu 24 hodín a ich pripojenie k tímu musí odobriť lekár.



WNBA sa pôvodne mala začať už 15. mája, jej začiatok však oddialila pandémia koronavírusu. Štart je plánovaný na druhú polovicu júla. Každý tím odohrá v základnej časti na Floride 22 duelov, play off sa má začať v polovici septembra, informovala agentúra AFP.



Americká basketbalistka so slovenským pasom Kristi Toliverová sa rozhodla vynechať túto sezónu, počas ktorej mala obliekať dres Los Angeles Sparks. Podľa jej slov by účinkovanie v súťaži predstavovalo príliš veľké riziko, aj vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu.