Wojnar bude asistentom Országha v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 14. apríla (TASR) - Český kouč Vlastimil Wojnar posilnil realizačný tím hokejistov HC MONACObet Banská Bystrica. V extraligovom klube bude asistentom hlavného trénera Vladimíra Országha. V pondelok o tom informovala oficiálna webstránka „baranov“.



Wojnar nahradí na striedačke Banskej Bystrice Ivana Majeského. Najvyššiu slovenskú súťaž dobre pozná, so Spišskou Novou Vsou zažil úspešné sezóny. S "rysmi" získal dve medaily, najprv bronzovú v sezóne 2022/2023 a následne ich doviedol až do finále play off, kde nestačili na Nitru. V sezóne 2024/2025 pôsobil na lavičke Vítkovíc. Skončený ročník začal ako asistent trénera Bruka, ktorého vedenie v polovici novembra odvolalo. Wojnar potom dočasne prevzal post hlavného kormidelníka, vo funkcii bol až do polovice januára, keď ho nahradil Václav Varaďa. Teraz sa 47-ročný kouč vracia na Slovensko.



„Je to z niekoľkých dôvodov, v prvom rade ma lákala spolupráca s Vladom Országhom, ktorého považujem za najlepšieho trénera slovenskej extraligy a tiež s Lubom Pisárom, s ktorým sme boli v dlhodobom kontakte. Ponúkol mi veľmi dobrú dlhodobú zmluvu, ktorá mi dávala zmysel po všetkých stránkach. V neposlednom rade, vnímam Banskú Bystricu ako veľmi zdravý, stabilný tím s výborným zázemím, ktorý v minulej sezóne hral veľmi dobrý hokej. Tiež ma láka pracovať s tímom, ktorý sa nanovo tvorí, ale základ je už z minulej sezóny. Určite očakávam a verím, že sa tímu bude dariť, budú chodiť diváci a budeme hrať hokej, ktorý bude úspešný a bude ľuďom sa páčiť," povedal pre klubový web Wojnar, ktorý zároveň vedie aj chorvátsku reprezentáciu. Na prelome apríla a mája ho s ňou čaká turnaj B-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta. Rodák z Českého Těšína v minulosti práve v Chorvátsku odštartoval svoju trénerskú kariéru, v rokoch 2008-2010 viedol Záhreb.



„Wojnar je tréner s osvedčenými výsledkami ako hlavný tréner v našej lige. Prináša so sebou cenné skúsenosti, líderstvo, ako aj taktické myslenie a schopnosť efektívne komunikovať s hráčmi. Zároveň rozumie tomu, čo je potrebné na dosiahnutie úspechu na tejto úrovni, čo z neho robí ideálneho člena nášho tímu," povedal generálny manažér športovej časti klubu Ľuboš Pisára. „Barani“ sa dohodli s Wojnarom na dvojročnej spolupráci: „Verím, že s Vladom budú silná trénerská dvojica. Jeho príchod na nasledujúce dve sezóny je pre náš klub dôležitým krokom vpred a odráža náš záväzok budovať dlhodobo kvalitný tím nie len na ľade, ale aj v realizačnom tíme. Už sa neviem dočkať, kedy začneme všetci spoločne pracovať na základoch pre úspešnú sezónu.“